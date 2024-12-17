2024 yılı sinema sektörü için çok parlak geçmese de özellikle bazı yapımlar yüksek izlenme oranlarına ulaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yapılan son değerlendirmelerde bu yıl gişede en çok izlenen filmler ve bu liste dahilinde en popüler 2024 filmleri açıklandı. Bu yıl listelere animasyon filmi damga vurdu. Karlar Ülkesi yayınlandığı dönemde en çok izlenen film olarak dikkat çekerken bu yıl Ters Yüz 2 adlı film, benzer bir başarı yakaladı.

İşte 2024 En Çok İzlenen Filmler

2024 yılında ters yüzün yanı sıra listeye giren ilk 10 film şöyle;