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Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi: haberi
THY yolcu programı Miles&Smiles, İGA Pass ile işbirliği yaptı haberi
AK Parti Milletvekili Sarıçam’dan Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli’ye ziyaret haberi
Yüksek binalarda modern yangın söndürme sistemlerinin kullanılması zorunlu haberi
İsdemir saat ücretli statüsünde işe alım yapacak haberi
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AK Parti Milletvekili Sarıçam’dan Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli’ye ziyaret haberi

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.Sarıçam, vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen konuları görüşmek üzere Gerenli'yi ziyaret ettiğini belir...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AK Parti Milletvekili Sarıçam’dan Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli’ye ziyaret haberi

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.

Sarıçam, vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen konuları görüşmek üzere Gerenli'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Özellikle su fiyatlarına yapılan zam nedeniyle sanayi esnafının mağduriyet yaşadığını öne süren Sarıçam, vatandaşların kendilerine ilettiği tüm sorunları çözüme kavuşturmayı istediklerini söyledi.

Lüleburgaz için ortak akıl ve çözüm odaklı çalışmaların hızla hayata geçmesi için çalıştıklarını ifade eden Sarıçam, ziyarette Yeni Sanayi Sitesi önündeki kavşak çalışması, trafik sorunu ve DSİ yatırımlarının görüşüldüğünü kaydetti.

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