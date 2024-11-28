Türkiye’nin dikkat çeken projelerinden birisi olan Aşk Evlilik Boşanma için ekran macerası kısa sürecek. Now TV’de yayınlanan ve başrollerinde Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman’ın yer aldığı dizinin farklı hikayesi ile dikkat çekeceği ve uzun süre ekranlarda kalacağı düşünülüyordu. Ancak beklenen olmadı. Aşk Evlilik Boşanma final yapacak.

Aşk Evlilik Boşanma Final Kararı Neden Alındı?

Karga Seven imzası taşıyan dizi 2 bölüm ile ekranlara taşınmıştı. 5 bölümü çekilmesine rağmen dizi için 4. bölüm itibariyle final kararı alındı. 4. bölüm ile ekranlara veda edecek olan dizi için final kararı sette duyuruldu.

Aşk Evlilik Boşanma’nın ekranlara veda edecek olması dikkat çekti. Düşük gelen reytingler sonrasında Now TV tarafından hemen final kararı alındı.