Geçtiğimiz yıl başlayan ve büyük bir hayran kitlesi edinen dizi, bu sezon da ekranlarda olmaya devam ediyor. Ancak diziye yeni oyuncuların katılacağı haberleri sevinçle karşılanırken, iki senaristin birden projeden ayrılması şaşkınlık yarattı.

Senaristler Ayça Üzüm ve Nergis Herdem İnce Projeye Veda Etti

Dizinin senaristleri arasında yer alan Ayça Üzüm ve Nergis Herdem İnce, Bahar’a veda etti. Ayrılık nedeni henüz açıklanmasa da dizinin önemli bir parçası olan senarist ekibinin bu şekilde projeden ayrılması çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Öte yandan, diziye Melis Mengu ve Fırat Altunmeşe gibi başarılı oyuncuların katılacağı duyurulmuştu. Yaşanan ayrılıklar sonrası, dizinin senarist kadrosunda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ve hikayede nasıl bir değişiklik olacağı merak konusu. Yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.