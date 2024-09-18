Yeni diziler arasında yer alan Bir Gece Masalı, 17 Eylül Salı günü üçüncü bölümü ile ekranlara geldi. İntikam ve aşk hikayesinin anlatıldığı dizi, Salı gecesine yine damga vurmayı başardı. yayınlandığı günlerde en çok izlenen yapım olmayı başaran dizi, dün akşamki bölümüyle de en çok izlenen yapım olarak zirvede yer aldı.

Bir Gece Masalı Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Reyting sıralamalarını alt üst eden dizi, sosyal medyada da en çok konuşulan dizilerden birisi olmayı başardı. yayınlandığı sıralarda dizideki olaylarla ilgili yorumların yapıldığı dizi, en çok konuşulan konular arasında yer aldı. NGM yapımcılığında ekranlara gelen dizide en çok dikkat çeken ise başrol oyuncuları oldu. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerde olduğu dizide ikili birbirine çok yakıştırılırken ikilinin imkansız aşkı da beğeni topladı.

Bir Gece Masalı Son Bölümde Ne Oldu?

Bir Gece Masalı son bölümde Mahir ile Canfeza arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Canfeza’yı kaçıran Mahir, onunla evlenmek istediğini söyledi. Annesinin dedesi tarafından kaçırıldığını öğrenmesinin ardından ise Mahir ile Canfeza İstanbul’a gitti.

Dün akşamki bölümüyle Tüm Kişiler’de %8,52 reyting ve %25,90 izlenme payı alan dizi, 100 program arasında en çok izlenen bölüm oldu. Yeni bölüm sonrasında Bir Gece Masalı 4. bölüm fragmanı da kısa sürede YouTube’da en çok izlenen içerikler arasında yer aldı.