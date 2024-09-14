İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi gibi lig maçlarını yayınlayan TV8,5 bu dönemde de yayınlarına devam edecek. 13 Eylül ve 15 Eylül tarihleri arasında oynanacak maçları şifresiz olarak yaıynlayacak kanalda canlı yayınlanacak maçların programı paylaşıldı
İşte TV8,5’ta Şifresiz Yayınlanacak Maçlar
TV8,5’ta şifresiz yayınlanacak maç programı şöyle;
13 Eylül Cuma
22:00 Hull City – Sheffield United (TV8,5)
14 Eylül Cumartesi
14:30 Milwall – Luton Town (TV8,5)
17:30 PSV – NEC Nijmegen (TV8,5)
19:45 Groningen – Feyenoord (TV8,5)
15 Eylül Pazar
14:30 Antwerp – St. Gilloise (TV8,5)
17:00 Portsmouth – WBA (TV8,5)