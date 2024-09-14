İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi gibi lig maçlarını yayınlayan TV8,5 bu dönemde de yayınlarına devam edecek. 13 Eylül ve 15 Eylül tarihleri arasında oynanacak maçları şifresiz olarak yaıynlayacak kanalda canlı yayınlanacak maçların programı paylaşıldı

İşte TV8,5’ta Şifresiz Yayınlanacak Maçlar

TV8,5’ta şifresiz yayınlanacak maç programı şöyle;

13 Eylül Cuma

22:00 Hull City – Sheffield United (TV8,5)

14 Eylül Cumartesi

14:30 Milwall – Luton Town (TV8,5)

17:30 PSV – NEC Nijmegen (TV8,5)

19:45 Groningen – Feyenoord (TV8,5)

15 Eylül Pazar

14:30 Antwerp – St. Gilloise (TV8,5)

17:00 Portsmouth – WBA (TV8,5)