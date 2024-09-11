Türkiye’de yeni sezon için pek çok iddialı dizi geri sayıma geçti. Dizi izlemeyi sevenler, hangi dizilerin yayına başlayacağını merak ederken bu hafta yayına başlayacak diziler açıklandı. Yeni dizilerle birlikte sektördeki rekabet de artacak. 11 Eylül ile 16 Eylül arasında yayına başlayacak dizilerde yeni diziler ve geçtiğimiz sezon yayınlanan dizilerin yeni sezonları yer alıyor.

İşte Bu Hafta Yayına Başlayacak Diziler

Bu hafta başlayacak 8 dizi var. İşte o diziler

Leyla

Now TV’de yayınlanacak dizi, ilk kez ekranlara gelecek. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak dizi, Avine Brasil dizinden özel bir şekilde uyarlandı. Genç şef Leyla’nın hayat hikayesine odaklanan dizi, intikam temasına sahip.

Siyah Kalp

Show TV 12 Eylül 2024 itibariyle yayınlanacak Siyah Kalp, bu yıl başlayan yeni diziler arasında. Daha önce popüler dizilerde imzası bulunan Ayfer Tunç’un yeni projesi olarak tanıtılan Siyah Kalp’te Kapadokya’dan İstanbul’a uzanan dramatik bir hikaye anlatılıyor.

Kızılcık Şerbeti

Ekranların fenomen dizilerinden Kızılcık Şerbeti 3. sezonu 13 Eylül 2024 tarihinde ekranlarda olacak. Show TV’de yayınlanacak dizide, kritik noktada final yapan dizinin hikayesi kaldığı yerden devam edecek.

Yalı Çapkını

Ekranların bir diğer fenomen dizisi Yalı Çapkını ise 13 Eylül 2024 itibariyle yayına başlayacak. Star TV’de yayınlanan ve Kızılcık Şerbeti ile aynı gün ekranlarda olan dizi, yeni sezonda da rekabete devam edecek. Gaziantep’teki Korhan Ailesi’nin torunu Ferit ile Seyran arasındaki ilişki yeni sezonda da ekranlara taşınacak.

Arka Sokaklar

Bu yıl 19. sezonuyla ekranlarda olacak Arka Sokaklar 13 Eylül’de yeni bölümü ile Kanal D’de yayınlanacak. 680 bölümü ile ekranlara taşınan dizi, bu sezon da yeni bölümleriyle ekranlarda aynı günde ve saatinde yayınlanacak.

Kara Ağaç Destanı

TRT 1’de yayınlanan ve büyük ilgi gören dizi, 2. sezonuyla ekranlara geliyor. 13 Eylül’de 2. sezon 1. Bölümü ile ekranlarda olacak dizinin bugüne kadar 15 bölümü yayınlanmıştı. 1950’li yıllarda yaşanan insan hikayelerinin anlatıldığı dizi, tarihi sevenler için izlenmesi gerekenler arasında

Yabani

Now TV’nin dizisi Yabani 2. sezon onayı aldı. 14 Eylül günü yeni yayın hayatına başlayacak dizide 36 bölüm geride bırakıldı. Çocuk yaşta kaçırılan ve sokaklarda büyümek zorunda kalan Ali’nin ailesini bulmasıyla başlayan yeni hayatı anlatılıyor.

Kirli Sepeti

Bu hafta 15 Eylül itibariyle yayınlanacak son dizi ise Kirli Sepeti . Now TV’de yayınlanan ve Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun’un rol aldığı dizi, ikinci sezon bölümleriyle ekranlarda olacak.