Reyting savaşının devam ettiği Türkiye’de bu akşam ekranlara gelecek diziler belli oldu. Akşam dizi izlemek isteyenler için birbirinden iddialı yapım bulunuyor. Peki bugünkü diziler ne? 20 Aralık cuma dizileri ve yayın akışları belli oldu mu.

İşte 20 Aralık Cuma Dizileri Ve Yayın Akışları

20 Aralık cuma akşamında 4 farklı program öne çıkıyor. Cuma akşamlarının iddialı yapımlarından Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ve MasterChef yeni bölümleriyle bu akşam ekranlarda olacak. Peki televizyonda bu akşam neler olacak? Bugünkü diziler ve yayın akışları neler?

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Yerli Dizi-Tekrar

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Erkenci Kuş

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…

TRT 1 yayın akışı

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

00:15 Mehmed: Fetihler Sult

Show TV yayın akışı

08:00 Ebru – Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler