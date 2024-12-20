Reyting savaşının devam ettiği Türkiye’de bu akşam ekranlara gelecek diziler belli oldu. Akşam dizi izlemek isteyenler için birbirinden iddialı yapım bulunuyor. Peki bugünkü diziler ne? 20 Aralık cuma dizileri ve yayın akışları belli oldu mu.
İşte 20 Aralık Cuma Dizileri Ve Yayın Akışları
20 Aralık cuma akşamında 4 farklı program öne çıkıyor. Cuma akşamlarının iddialı yapımlarından Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ve MasterChef yeni bölümleriyle bu akşam ekranlarda olacak. Peki televizyonda bu akşam neler olacak? Bugünkü diziler ve yayın akışları neler?
ATV yayın akışı
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Yerli Dizi-Tekrar
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Erkenci Kuş
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…
TRT 1 yayın akışı
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:15 Mehmed: Fetihler Sult
Show TV yayın akışı
08:00 Ebru – Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler