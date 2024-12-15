Show TV’de yayınlanana ve izlenme rekorları kıran Deha dizisinde heyecan hız kesmiyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölüm müthiş bir başlangıç yaptı. Son bölümde Cesur tarafından vurulduğu gösterilen Aysel’in bu anlarının gerçek olduğu öğrenildi. Diziyi izleyen milyonlarca kişi ise Aysel’in ölüp ölmeyeceği merak etmeye başladı. Peki ne olacak? Aysel öldü mü?

Deha’da Aysel Ölecek mi?

Deha’da Aysel ölecek. Deha 13. bölüm itibariyle yaşanan olayda ağır bir şekilde yaralanan Aysel’e Devran yardım ederek onu hastaneye götürmeyi kabul etti. Ancak çok fazla kan kaybeden Aysel’in yaşamayacağı, Seda Akman’ın da diziden ayrılacağı öğrenildi.