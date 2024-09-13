Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönettiği ve oyunculuk performansı da sergilediği Erşan Kuneri dizisi büyük ilgi gördü. Netflix’te yayınlanan ve en çok izlenen yapımlar listesine girmeyi başaran Erşan Kuneri 2. sezon onayı da almıştı. Onay sonrasında Erşan Kuneri 2. sezon yayın tarihi merak edilmeye başlandı. Netflix ve Cem Yılmaz, paylaşımları ile yayın tarihini duyurdu.

Erşan Kuneri 2. Sezon Tarihi Açıklandı

Erşan Kuneri 2. sezon 10 Ekim 2024 tarihinde Netflix’te olacak. 10 Ekim itibariyle 2. sezon bölümlerini izleyebilecek. Netflix tarafından yapılan paylaşımda Erşan Kuneri’nin 2. sezonuna özel bilgilere yer verildi. Paylaşımda “Filmciliğe adanmış bir hayat. Erşan Kuneri 2. sezon 10 Ekim’de sadece Netflix’te.” denildi.

İlk sezonu 8 bölüm olarak ekranlara gelen dizinin ikinci sezonunda kaç bölüm olacağı henüz bilinmiyor. Yeni sezonda Ahsen Eroğlu, Bige Önal ve Nilperi Şahinkaya gibi oyuncular da dahil oldu.