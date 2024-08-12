ATV’de yayınlanmaya başladıktan sonra Türkiye’nin en popüler programlarından birisi olan “Esra Erol’da” adlı program sezon finali yaptı. Yeni sezon itibariyle yeniden ATV’de yayınlanacak olan programda, yeni sezon tarihi merak ediliyor. Akşam saatlerinin en çok izlenen programı, yeni sezon tarihlerinin yaklaşması nedeniyle sevenlerini de heyecanlandırdı. Peki Esra Erol yeni sezon ne zaman başlıyor?

Esra Erol Yeni Sezon Ne Zaman?

ATV’de yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği biliniyor. Şu anda tatilden fotoğraflar paylaşan Esra Erol, takipçilerinin tüm ısrarlarına rağmen herhangi bir tarih paylaşmadı. Yeni sezonda kesin olarak yayınlanacak olan program yine Esra Erol’da adı ile ekranlarda olacak. Esra Erol yeni sezon bölümlerinin ise Eylül ayı itibariyle ekranlarda olması bekleniyor. Sezona en erken giriş yapan programlardan birisi olan Esra Erol’da bu sezon da yine öncü programlardan birisi olacak. Ağustos ayının sonlarına doğru Esra Erol yeni sezon tanıtımlarının yayınlanması bekleniyor.

Esra Erol’da Yeni Bölüm Tarihi

Esra Erol’da yeni bölüm tarihi için Eylül ayı 2. hafta olması bekleniyor. Esra Erol yeni sezon için çok daha renkli bir çalışma yapıldığı ifade edildi.