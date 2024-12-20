Gelinim Mutfakta, 20 Aralık 2024 Cuma günü haftanın final bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmanın en heyecanlı anlarından biri olan “bugün kim 1. oldu?” sorusu yanıtını buldu. Zorlu geçen haftada birinci olan isim şaşırtmazken yarışmadan ayrılan 2 isim izleyenleri şaşırttı.

Gelinim Mutfakta Bugün Kim 1. Oldu?

Günün puanlaması ve jüri yorumlarının ardından, çeyrek altını kazanan isim Aysun oldu. Hafta boyunca gösterdiği üstün performansla rakiplerine fark atan Aysun, 88 puanla 10 altın bileziği kazandı. Günün birincisi unvanıyla çeyrek altını da alan Aysun, hem jüri hem de izleyicilerin beğenisini topladı.

Gelinim Mutfakta Bugün Kim Elendi?

Büyük finalde düşük puanlarla haftayı tamamlayan Rojda ve Selcan yarışmaya veda etti. Rojda, 47 puanla en düşük performansı sergilerken Selcan sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam edemedi.

Güncel Puan Tablosu

Aysun: 88 puan

Beyzanur: 75 puan

Selcan: 72 puan

Rojda: 47 puan

Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? sorusunun yanıtı Aysun olurken, final haftasında heyecan ve rekabet dolu bir bölüm yaşandı. Yeni haftada yarışmaya katılacak isimler şimdiden merakla bekleniyor.