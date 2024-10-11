Giray Altınok’un dizisi Prens Türkiye’de büyük ilgi gördü. Yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizinin ardından başarılı ismin yeni projesi ise Karşılaşmalar oldu. Karşılaşmalar dizisinin tanıtımını yapılmasıyla birlikte beklentiler yükselmişti. Dizi için şimdi ise pek çok soru işareti gündeme taşındı. Karşılaşmalar dizisi başladı mı? Karşılaşmalar nereden izlenir?

Karşılaşmalar Dizisi Ne Zaman Başladı? Nereden İzlenecek?

Karşılaşmalar dizisi ilk bölümü ile 4 Ekim itibariyle yayınlanmaya başlandı. Diziyi izlemek isteyenler için tek platform ise Exxen. Karşılaşmalar dizisini izlemek isteyenler için Exxen üzerinden abonelik alınması yeterli olacak. Exxen’de Karşılaşmalar dışında farklı yapımlar da ekranlara taşınıyor. Abonelik alınmasıyla birlikte tüm içeriklere 1 ay boyunca ulaşmak mümkün.

Karşılaşmalar Konusu Ne?

Karşılaşmalar dizisinin Giray Altınok’un kaleminden çıkıyor. Komedi türündeki dizinin konusu ise günlük hayatta yaşanan ve bu kadar da olmaz denilen karşılaşmalar. Adını da bu karşılaşmalardan alan Karşılaşmalar dizide ünlü isimler yer alıyor.

Karşılaşmalar Oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosunda; Giray Altınok, Mahir İpek, Zerrin Sümer, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu, Sinem Kobal, Erdem Yener, Sarp Apak, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Melis Babadağ, Bora Akkaş, Özlem Türkad, Kerem Özdoğan, Muttalip Müjdeci, Cansu Diktaş, Canberk Gültekin, Umut Kaya, Begüm Öner, Muammer Tali var.