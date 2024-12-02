Now TV’de yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın yer aldığı Gizli Bahçe final kararıyla gündemde. Gizli Bahçe final kararı sonrasında ilk açıklama Murat Yıldırım’dan gelirken sessiz kalan Ebru Şahin uzun aranın ardından ilk kez konuştu.

Ebru Şahin’den Gizli Bahçe Final Yorumu

6. bölüm itibariyle final kararı alınan Gizli Bahçe için izleyenler de üzülmüştü. Murat Yıldırım’ın özür mesajının ardından Gizli Bahçe ise kendi ellerinde olan bir şey olmadığına dikkat çekti.

Yaptıkları işten dolayı olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Ebru Şahin konuyla ilgili olarak “Tabii ki üzgünüz, mutsuzuz sezon ortasında ekip arkadaşlarımız böyle bir durum içerisine girdi, mutsuzluğumuz o yönde ama biz kalpten ve özveriyle güzel bir iş yaptık. Bunun da karşılığını çok güzel seyircilerle, sokakta aldık bu anlamda kalbimiz rahat, içimiz rahat. Bizim elimizde olmayan şeyler için de yapabileceğimiz bir şey yok.” dedi.