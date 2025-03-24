İlker İnanoğlu’ndan annesi Filiz Akın için duygusal paylaşım

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından biri olan Filiz Akın zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi görürken, 21 Mart gecesi hayatını kaybetti.

Yeşilçam’da hayat verdiği roller ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Filiz Akın sessiz sedasız toprağa verilirken, Akı’nın oğlu İlker İnanoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

‘Kalbimin Yarısı Gitti’

Filiz Akın’ın kendisi gibi oyuncu olan ve son olarak Arka Sokaklar dizisinde engin karakterine hayat veren İlker İnanoğlu annesinin vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

“Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?” notuyla annesi ile birlikte çektirdiği fotoğraf paylaşan İnanoğlu’na çok sayıda başsağlığı mesajı gönderildi.