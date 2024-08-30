Yayınlanmaya başladığı andan itibaren Türkiye’de büyük ilgi gören İnci Taneleri dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekmişti. Dizinin ilk sezonda gösterdiği başarı, yeni sezon onayının da alınmasını sağladı. Yeni sezonda hikayenin daha da derinleşeceği İnci Taneleri’nde yeni oyuncular da diziye dahil olacak.

İnci Taneleri’nin Yeni Oyuncusu Semiramis

Yayınlandığı günlerde reyting rekorları kıran İnci Taneleri’nin yeni oyuncusu Semiramis karakterini canlandıracak. Bu rol için Bestemsu Özdemir ile anlaşma sağlayan yapım ekibi, yeni oyuncu için resmi hesaplardan da hoş geldin mesajı yayınladı. Semiramis karakteri ile dizide yer alacak Bestemsu Özdemir Cihan’ın partneri olacak. Cihan karakterini ise Kubilay Aka canlandırıyordu. İkilinin performansı merak ediliyor.