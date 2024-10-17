Büyük beklentiler ile vizyona giren ancak beklentileri karşılamayan Joker: Folie à Deux için şimdi dijital platform dönemi başlayacak. Joker 2 olarak bilinen Joker: Folie à Deux filmi için dijital platform ile anlaşma yapıldığı duyurulmuştu. Vizyon sonrasında film için çok ağır eleştiriler yapılırken iMDb’de 5.4 puanda kalmıştı. İlk seriye göre çok başarısız bulunan film için şimdi ise son şans dijital platformlar olacak. Dijital platformlarda izlenmesi, serinin devamı için önemli bir veri sunacak.

Joker: Folie à Deux Vizyonda Sınıfta Kaldı

400 milyon doların üzerinde bir hasılat elde etmesi gereken film, gişede sadece 165 milyon dolar kazandı. Warner Bros yaşadığı bu zarar sonrasında dijital platform ile anlaşma yoluna gitti. Dijital platformlarda elde edilecek hasılat ile şirket zararını kapatma planları yapıyor. Yapılan anlaşmalar sonrasında Joker: Folie à Deux’un yeni vizyon tarihi de böylece belli oldu.

Joker 2 Ne Zaman Yayınlanacak?

Joker: Folie à Deux ya da bilinen adıyla Joker 2 29 Ekim’de dijital platformda yayınlanacak. Dijital kiralama yoluyla izlenebilecek filmin ne kadar izleyici toplayacağı merak ediliyor. Aralık ayı gibi Max vb. platformlarda da filmin izleyiciler ile buluşması bekleniyor. Joker 2 fragmanı şöyle;