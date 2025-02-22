Kırklareli Belediye Başkanı Bulut’tan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret haberi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Enstitüyü gezen Bulut, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.

Personelle sohbet eden Bulut, Olgunlaşma Enstitüsünün geçmişin zanaat kültürünü günümüzün modern dokunuşlarıyla harmanladığını söyledi.

Geleneksel el sanatlarının ustalıkla işlendiğini ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarıldığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bulut, “Burada üretilen her eser, kültürümüzün derinliğini ve estetik anlayışımızı yansıtan kıymetli birer hazine niteliğinde. Başta Enstitü Müdürümüz Esin Ataseven olmak üzere, şehrimizin kültürel kimliğini koruma ve geliştirme adına büyük bir emek harcayan tüm çalışanları, eğitmenleri ve kursiyerleri tebrik ediyorum.” diye konuştu.