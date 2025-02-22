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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut’tan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret haberi
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Vücudunun sağ tarafı felç olan kocasına 25 yıldır özenle bakıyor haberi
Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu’ndan “küresel değişimlere karşı hazırlıklı olunması” uyarısı haberi
Lapseki’de MHP İlçe Teşkilatı Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mevlit okuttu haberi
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı haberi
Çanakkale’de tır şarampole devrildi haberi
Bursa’da bir restoranın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut’tan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.Enstitüyü gezen Bulut, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.Personelle sohbet eden Bulut, Olgunlaşma Enstitüsünün geçmişin zanaat kültür...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut’tan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret haberi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Enstitüyü gezen Bulut, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.

Personelle sohbet eden Bulut, Olgunlaşma Enstitüsünün geçmişin zanaat kültürünü günümüzün modern dokunuşlarıyla harmanladığını söyledi.

Geleneksel el sanatlarının ustalıkla işlendiğini ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarıldığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bulut, “Burada üretilen her eser, kültürümüzün derinliğini ve estetik anlayışımızı yansıtan kıymetli birer hazine niteliğinde. Başta Enstitü Müdürümüz Esin Ataseven olmak üzere, şehrimizin kültürel kimliğini koruma ve geliştirme adına büyük bir emek harcayan tüm çalışanları, eğitmenleri ve kursiyerleri tebrik ediyorum.” diye konuştu.

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