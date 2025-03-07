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Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Beykoz Belediyesini ziyaretinde konuştu: haberi
Bursa’da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı haberi
Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nden 1 Kadın 1001 Emek Projesi haberi
Bursa’da “Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri” sergisi açıldı haberi
TREDAŞ kadın çalışanlarına “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle 1 gün izin verdi haberi
Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra “Vesikali Yarim” filmi için bir araya geldi haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
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Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı.İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Özel İdaresi hizmet binası alanı içinde yer alan köy hizmetlerinden devredile...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı haberi

Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Özel İdaresi hizmet binası alanı içinde yer alan köy hizmetlerinden devredilen ek binaların bakım ve onarımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulduğuna ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Geriş, konuşmasında, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan İl Özel İdaresine hizmet binasının depreme dayanıksız olduğunun belirlendiğini söyledi.

Tadilat ve güçlendirme ile eski haline döndürülemeyeceğini ifade eden Geriş, bina hakkında çürük raporunun çıkarıldığını belirtti.

Ek binaların bakım ve onarımlar ile kullanılabilir hale gelmesi gerektiğini anlatan Geriş, “Çürük raporu verilen hizmet binasının en kısa sürede tahliye edilmesi gerekiyor. O eski binaların da bakım ve onarımlarını yapılması lazım. Önümüzdeki günlerde de güzel bir hizmet binasının ilimize kazandırılması için kararı da biz alalım istiyorum.” diye konuştu.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Mart ayı toplantılarının dünkü birleşiminde görüşülen ve gündemde tutulması oylanan Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 41. maddesine istinaden hazırlanan İl Özel İdaresinin 2024 yılı çalışmalarına ilişkin faaliyet raporuna ilişkin gündem maddesi de görüşüldü.

CHP Grup Başkanı Volkan Ertan ile AK Parti Grup Başkanı Hicret Şamil Karasu, faaliyet raporu hakkında olumlu oy kullanacaklarını belirtti.

Gündem maddesi oy birliğince kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

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