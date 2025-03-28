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Kırklareli’nde Ramazan Bayramı tatilinde 1857 jandarma ve personel görev yapacak haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ramazan Bayramı tatilinde 1857 jandarma ve personel görev yapacağını belirtti.Vali Turan, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kentte alınan tedbirler hakkında basın men...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde Ramazan Bayramı tatilinde 1857 jandarma ve personel görev yapacak haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ramazan Bayramı tatilinde 1857 jandarma ve personel görev yapacağını belirtti.

Vali Turan, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kentte alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Bayramı huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla kentte tüm tedbirlerin alındığını belirten Turan, bayram tatili nedeniyle kentte trafik yoğunluğunun arttığını söyledi.

Sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önlenmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerinin görevlerinin balında olduğunu ifade eden Turan, şöyle devam etti:

“Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 372 araç, 1857 personel, 53 tim, halkımızın huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve emirler doğrultusunda sürdüreceklerdir. Trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Bayram öncesi ve dönüş sırasında otoyollar ve karayollarında ekip sayıları artırılacak ve riskli noktalarda ekip bulundurulacaktır. Bayram öncesi ve sonrası oluşacak yoğunluk da dikkate alınarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgelerine kaza riskinin yüksekliği tespit edilen noktalarda trafik ekipleri görevlendirilerek denetimler yapılacaktır. Bayram öncesi alışverişi yapanların hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi olaylardan mağdur olmasını önlemek maksadıyla resmi ve sivil ekipler görevlendirilmiştir.”

Turan, tüm kurumların vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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