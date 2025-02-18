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Kırklareli’nden kısa kısa haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi
Edirne’de fabrika yangınına müdahale ediliyor haberi
Tekirdağ’da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk, proje toplantısına katıldı haberi
Gelibolu’da Ülkü Ocakları sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırladı haberi
Kocaeli’de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor haberi
Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
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Kırklareli’nden kısa kısa haberi

KIRKLARELİ (AA) - Vize Kaymakamı Kemal Balaban, okul ziyaretlerinde bulundu.Arife Bekir Uğurlu İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Anadolu Lisesini ziyaret eden Balaban, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.Eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında okul yöne...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nden kısa kısa haberi

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, okul ziyaretlerinde bulundu.

Arife Bekir Uğurlu İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Anadolu Lisesini ziyaret eden Balaban, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan Balaban, daha sonra öğretmenlerin istediklerini dinledi.

– Gebe okulu kayıtları başladı

Kırklareli'nde anne adayları için açılacak gebe okulu kayıtları başladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Eğitimlerin 24-27 Şubat tarihlerinde düzenleneceği kaydedildi.

Okul

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