Kızıl Goncalar yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde set çekimlerine geçilecek dizide, hikaye gereği dizi cezaevinde de çekilecek. Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz, Hazal Türesan, Erkan Avcı ve Şerif Erol gibi isimlerin bulunduğu dizi için bu nedenle ana karakterlere bir yenisi daha eklenecek. Ayrıca pek çok yan rolde de isimler yeni sezonda Kızıl Goncalar ekibine dahil olacak.

Kızıl Goncalar’da Meryem Cezaevine Giriyor

Yeni sezonun başlangıcı Meryem’in cezaevine girmesiyle olacak. Cüneyd’in dedesinin öldürülmesi sonrasında suç Meryem’in üzerine atılmıştı. Bu durum nedeniyle baş şüpheli olarak görülen Meryem suçsuzluğu ispat edilene kadar cezaevinde kalacak. Cezaevi sürecinin en az 2-3 bölüm olması beklenirken bu sürede cezaevinde Meryem’in yeni bir arkadaş edineceği ve bu kişiden de büyük destek alacağı ortaya çıktı.

Kızıl Goncalar Yeni Oyuncusu Cezaevinde Görülecek

Meryem’in cezaevindeki süreçlerinde her zaman yanında olacak oyuncunun adı sır gibi saklanıyor. Ünlü bir isim ile anlaşıldığı iddia edilirken kadın oyuncunun kim olduğu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.