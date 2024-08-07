Türkiye’nin geçtiğimiz sezon en çok konuşulan dizilerinden birisi Kızıl Goncalar olmuştu. Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve Mert Turak gibi oyuncuların yer aldığı Kızıl Goncalar’ın yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Gold Film’in imzasını taşıyan dizi için yeni sezon tarihleri netleşti.

Kızıl Goncalar Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Kızıl Goncalar yeni sezonu 27 Eylül 2024 Cuma günü yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Kızıl Goncalar yeni sezon yeni bölümü bu sayede izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonda hangi oyuncuların diziye dahil olacağı henüz açıklanmadı. Dizideki hiçbir oyuncunun da diziden ayrılmayacağı kesinlik kazandı. Uzun zamandan beri Mert Yazıcıoğlu’nun diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak bu iddiaların da geçerli olmadığı açıklandı.