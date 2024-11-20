Yeni sezona iddialı bir giriş yapan ve Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez gibi isimlerle kadronun güçlendirildiği Kızılcık Şerbeti’nde bu iki oyuncunun dizideki hikayesi tepki çekmişti. Bu olayın ardından diziden ayrılma kararı alan Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez, dizi için farklı spekülasyonları gündeme getirmişti. Bugün ise 2 oyuncunun daha diziden ayrılacağı ortaya çıktı. 2 ismin daha diziden ayrılması dizi için gündemdeki iddiaları güçlendirdi.

Kızılcık Şerbeti’nde 2 Oyuncu Daha Ayrılıyor

Kaan Taşaner gibi isimlerin diziden ayrılırken sert açıklamalar yapması, yapım ekibine de gözlerin çevrilmesine neden olmuştu. Diziden ayrılacak 2 yeni ismin Duygu Kocabıyık ve Semra San olduğu öğrenildi. Ezgi rolüyle dizide yer alan Duygu Kocabıyık ve Cansu rolünü canlandıran Semra San, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.

Diziden ayrılacak 2 oyuncunun ardından sürecin nasıl devam edeceği ve hikayenin nasıl değişeceği merak ediliyor.