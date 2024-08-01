Show TV’de yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, 2 sezondan beri ekranlarda yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 2. sezon final bölümü ile çok kritik noktada kalan dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Hikaye örgüsünün giderek karmaşık hale geldiği dizinin yeni sezonu için henüz fragman yayınlanmadı. Ancak dizi yeni sezon onayı aldı. Peki Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. sezon başlama tarihi…

Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon Eylül ayı itibariyle başlayacak. Dizinin ilk 2 sezonu da aynı ay içerisinde başlamıştı. Öyle ki Kızılcık Şerbeti 1. sezon finali 9 Haziran’da yapılıp Kızılcık Şerbeti 2. Sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde ekranlara gelmişti. Kızılcık Şerbeti yeni sezon başlama tarihi de bu kapsamda Eylül olacak.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, oyuncu kadrosu, hikayesi ve performanslarıyla övgü almaya devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda da reyting yarışında üstlerde yer alması bekleniyor.