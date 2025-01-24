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KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi
Balıkesir’de turizm güvenliği için çalışmalar başlatıldı haberi
Esenyut’ta “asayiş ve dar alan uygulaması” yapıldı haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Tuzla’da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 25 ton sahte deterjan ele geçirildi haberi
Balıkesir’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü haberi
Kocaeli’de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
Çanakkale’de 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı haberi
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KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin büyüyerek geliştiğini ifade eden Şengörür, kentteki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Ilık ise üniversite ile her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kentte istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Ilık, oda çalışmaları hakkında Şengörür'e bilgi verdi.

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