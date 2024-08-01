ATV’de 5 yıl önce yayınlanan ve 5 sezondan beri ekranlarda yer alan Kuruluş Osman için bir iyi bir de kötü haber paylaşıldı. Yeni sezonun 2024-2025 sezonunda ekranlarda olacağı belirtilirken Kuruluş Osman 6. sezon ile dizinin final yapacağı açıklandı. Bu nedenle yapım ekibi final sezonuna özel bir şekilde hazırlanırken Kuruluş Osman ekranlara unutulmayacak şekilde final yaparak veda edecek. Peki Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 6. sezon tarihi ne?

Kuruluş Osman Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Kuruluş Osman 6. sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak diğer diziler ve önceki sezonlarda olduğu gibi Kuruluş Osman yeni sezon Eylül ayında ekranlarda olacak. Kuruluş Osman yeni sezon final olacağı için daha fazla tanıtımın kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Çağrı Şensoy ve Yiğit Uçan gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman yeni sezona damga vurabilir.

Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı şöyle;

Yeni Sezonda Neler Olacak?

Osman Bey, Konstantin’i gafil avlamak için harekete geçmiştir. Konstantin oynadığı oyuna rağmen Osman Bey’le karşı karşıya gelmiştir. Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır? Elçim Hatun’a oynanan oyunda Mehmet Bey’in parmağı olduğu açığa çıkar. Alaeddin için bu bardağı taşıran son damladır. Alaeddin ve Mehmet için hesaplaşma vaktidir. Bu hesaplaşmanın sonunda iki beyliği bekleyen büyük açmaz ne olacaktır? Öte tarafta Orhan Bey, Holofira’nın Bursa’da güvende olmadığını düşünür. Onu götürmek için izin ister. Holofira, onu Bursa’dan götürmek için gelen Orhan’a ne cevap verecektir.