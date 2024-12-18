Masterchef’te finale adım adım yaklaşılırken ceketler sahibini bulmaya başladı. Geçtiğimiz akşam ilk ceketi alan isim belirlendikten sonra ceketi alan 2. İsim de seçildi.

Masterchef’te İlk Ceketi Kim Kazandı?

Geçtiğimiz akşam oynanan ilk ceket oyununda zirvede yer alan isim Beyza olmuştu. Yarışmada torpil iddiaları nedeniyle en çok konuşulan isimlerden bir tanesi olan Beyza, ilk ceketi alarak zorlu eleme turundan kolay bir şekilde ayrılmıştı. Beyza’nın ilk ceketi almasının ardından gözler dün akşamki oyuna çevrildi. 2 cekete kimin alacağı merak edilirken konu ile ilgili pek çok farklı tahminler gündeme gelmişti.

Masterchef’te 2. Ceketi Kim Kazandı?

17 Aralık günü yayınlanan MasterChef yeni bölümünde ise ceketin sahibi Kerem oldu. Yapılan yemekler sonrasında puanlama sistemine geçildi. En çok puanı alan isim 49.5 puan ile Kerem oldu. Erim 35 puanda kalırken Eda 39.5, Semih 46, Onur 42.5 ve Şirin 40.5 puanda kaldı. Yarışmacılar arasında en çok puanı alan Kerem böylece 2. ceketin sahibi olmayı başardı. Oldukça zorlu geçen yarışların ardından süreci oldukça başarılı bir şekilde yöneten Kerem, 2. ceketi alarak elenme stresini üstünden attı.

İşte Masterchef’te Ceket Alan Yarışmacılar

Masterchef’te ceket alan yarışmacılar Kerem ve Beyza oldu.