Türkiye’nin en çok izlenen yemek programlarından birisi olan MasterChef TV8’de ekranlara gelmeye devam ediyor. Adım adım finale yaklaşılan programda bazı yaşananlar ise izleyenlerin tepkisini çekiyor. Bunlara bir örnek de bugün yaşandı.

Son bölümün hemen ardından MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve bu akşam yayınlanacak bölümde yaşananlar izleyenlere aktarıldı. MasterChef yeni bölüm fragmanında yer alan bazı olaylar ise izleyenlerin büyük bir tepki göstermesine neden oldu ve Acun Medya hedef alındı. Fragmanda yaşanan olayda MasterChef Beyza’ya ne oldu? Beyza’nın durumu iyi mi? Yarışmaya devam edecek mi? İşte konu ile ilgili merak edilenler…

MasterChef Beyza’ya Ne Oldu?

MasterChef yeni bölümünde Beyza ayakta durmakta zorlandı ve daha sonrasında da yere düştü. Önceki bölümlerde yüzüne kızgın yağ dökülen ve ciddi bir tehlike atlatan MasterChef Beyza’nın bu sefer yere düşerek bayılması izleyenleri endişelendirdi.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada yer bulan bu durum MasterChef Beyza’ya ne olduğunu da merak ettirdi. Şeflerin ve yarışmacıların hemen yanına koştuğu Beyza’nın akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. Düşüp bayıldığı tahmin ediliyor. Yoğun bir temponun yaşandığı MasterChef’te bu anların sosyal medya üzerinden paylaşılması ve durum ile ilgili hiçbir bilgilendirmenin yapılmaması izleyenlerin en çok eleştirdiği konuların başında geldi. İşte yeni bölümde yaşananlar;