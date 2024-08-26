Neler Oluyor Hayatta programının olmazsa olmaz isimlerinden birisi olarak görülen Nur Tuğba Namlı programdan ayrıldı. Yeni sezon bölümlerinin ekranlara gelmesiyle birlikte Hakan Ural’ın partneri değişti. Ferda Yıldırım ile programı sunmaya devam edecek Hakan Ural, Nur Tuğba Namlı için herhangi bir açıklama yapmadı. Nur Tuğba Namlı ise 19 Temmuz’da ayrılık kararını duyurmuştu.

Nur Tuğba Namlı Neden Ayrıldı?

Nur Tuğba Namlı’nın ayrılma nedeni için farklık iddialar gündeme geldi. Program ekibi ile anlaşamadığı, Hakan Ural ile sorunlar yaşadığı, mental çöküşte olduğu gündeme geldi. Nur Tuğba Namlı ise açıklamasında şunları söyledi.

Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir Kanal D ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm @hakanuralofficial ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene… O yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor Ne kadar teşekkür etsem az… Programımızın her gününde ben sizin bana olan sevginizi hep hissettim. Benim sevgimin de size ulaştığını umuyorum. Sizlerle beni buluşturan işimi de sizi de çok seviyorum! Biz sizinle yeni işlerde yine buluşacağız, yine beraberiz Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi yolluyorum, iyi ki varsınız.

Nur Tuğba Namlı’nın Yeni Programı

Programdan ayrılması sonrasında Nur Tuğba Namlı yeni programı merak edilmeye başlandı. 19 Temmuz mesajında “Biz sizinle yeni işlerde yine buluşacağız” demesiyle yeni işlerin sinyalini veren Nur Tuğba Namlı’nın sabah kuşağı programlarından birisiyle ekranlara dönmesi bekleniyor. Ancak yeni programı henüz resmi olarak açıklanmadı.