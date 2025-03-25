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Prens dizisinin 3. Sezonunun tarihi! Prens ne zaman başlayacak?

Prens dizisinin 3. sezonunun hangi tarihte ekranlara geleceğine dair izleyicilerin araştırmaları sürüyor 

Yayınlanma:
Ali Editör
Prens dizisinin 3. Sezonunun tarihi! Prens ne zaman başlayacak?

Giray Altınok, Ceyda düvenci ve Aslı Tandoğan’ın başrollerinde yer aldığı, oyuncu kadrosu ve konusu ile kısa sürede sıkı bir izleyici kitlesi oluşturan Prens dizisinin 3. Sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Prens 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Prens dizisinin 3. sezonunda da Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Çağlar Ertuğrul, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu ve pek çok oyuncunun yer alması beklenirken, üçüncü sezon için araştırmalar hız kazandı. 

Dizinin yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmese de ilkbahar aylarında yeni bölümlerin izleyiciler ile buluşması bekleniyor.

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