Prens Dizisinin Yapım Şirketi MGX Film Galaya Katılmama Kararı Aldı

Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Prens dizisinin 3. sezon galası öncesinde, yapım şirketi MGX Film ile yayın platformu Max arasında yaşanan anlaşmazlık gündeme oturdu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre İstanbul Modern’de 7 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan galaya ilişkin yaşanan kriz, davetli sayısına dair yaşanan fikir ayrılığıyla başladı.

Yapımcı firma MGX Film, dizinin galasında tüm oyuncu kadrosu ve teknik ekibin bulunmasını talep etti. Ancak platformun, uluslararası etkinlik standartları gereği davetli sayısını sınırlı tutma isteği, taraflar arasında uzlaşmazlığa yol açtı.

MGX Film, eksik katılım yerine etkinliğe tamamen katılmama yönünde karar aldı. Bu durum, başta dizinin başrol oyuncularından Giray Altınok olmak üzere pek çok ismin gala organizasyonunda yer almaması sonucunu doğurdu.

Yapım şirketi, oyunculara gönderdiği bilgilendirme yazısında, platformla yaşanan kontenjan sorununu detaylandırarak, kendi ekiplerinin galada yer almama kararını iletti. MGX Film tarafından yapılan açıklamada, “Hiçbir oyuncumuza katılın ya da katılmayın gibi bir yönlendirme yapmıyoruz. Ancak şirket olarak organizasyona katılmayacağımızı bildirmek istiyoruz” denildi.

Dizinin yeni sezonu 9 Mayıs Cuma günü Max platformunda izleyiciyle buluşacak. Gala öncesinde yaşanan bu gelişme, sektör içerisinde de yankı uyandırdı.