Tarık Akan’ın eşi hayatını kaybetti! Acun Günay kimdir?

Yeşilçam’da hayat verdiği roller ile hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Akan 2016 yılında karaciğer kanseri tedavisi gören görürken hayatını kaybetmişti.

Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay’ın hayatını kaybettiği de bugün duyuruldu.

Acun Günay Vefat Etti

Tarık Aka’nın eşi Acun Günay’ın hayatını kaybettiği Nazım Hikmet Vakfı tarafından duyuruldu. Vefata ilişkin yapılan açıklamada “Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.