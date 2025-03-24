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Tarık Akan’ın eşi hayatını kaybetti! Acun Günay kimdir?

2016 yılında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Akan'ın eşi Acun Günay hayatını kaybetti. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Tarık Akan’ın eşi hayatını kaybetti! Acun Günay kimdir?

Yeşilçam’da hayat verdiği roller ile hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Akan 2016 yılında karaciğer kanseri tedavisi gören görürken hayatını kaybetmişti. 

Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay’ın hayatını kaybettiği de bugün duyuruldu. 

Acun Günay Vefat Etti

Tarık Aka’nın eşi Acun Günay’ın hayatını kaybettiği Nazım Hikmet Vakfı tarafından duyuruldu. Vefata ilişkin yapılan açıklamada “Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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