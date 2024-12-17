Kanal D’de pazartesi akşamları yayınlanmaya başlanan Uzak Şehir adlı dizi, kısa süre içerisinde beğenildi. Pazartesi akşamlarında Kızıl Goncalar gibi iddialı yapımları olmasına karşın kısa süre içerisinde izleyenlerin beğenisini kazanmaya başlayan dizi, dün yayınlanan son bölümü ile birlikte reytinglerde zirveye ulaşmayı başardı.

Geçtiğimiz yıldan beri en çok izlenen dizilerden bir tanesi olan Kızıl Goncalar’ın yeni bir dizi karşısında geçilmesi ise günün en önemli gündemlerinden birisi oldu. Dizinin en çok izlenen dizi olmasının yanı sıra hikayesi de sosyal medyada geniş yer buldu. Zira son bölümde Ayla ile Cihan evlendi. Normalde Cihan ile Alya arasında yenge ilişkisi olmasına rağmen evlenmeleri büyük tepki topladı. Üstelik düğün sahnesindeki bir sözde Sadakat’ın “Ben Sadakat Albora… Gelinim Alya Albora ve oğlum Cihan Albora’dan tez vakitte sağlıklı bir erkek torun isterim” demesi, en çok tepki çeken anlardan birisi oldu.

Uzak Şehir Reytinglerde Kızıl Goncalar’ı Geçti

Yaşanan bu olaylar ile birlikte Uzak Şehir 3 kategoride de en çok izlenen dizilerden bir tanesi oldu. Farklı hikayesi ve ekranların yeni başlaması nedeniyle pek çok kişinin izlemeyi tercih ettiği dizi şu anda pazartesi gecelerinin en iddialı dizilerinden birisi.