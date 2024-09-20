Türkiye’de yeni sezonun başlamasıyla birlikte yeni diziler dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz yıla damga vuran ve bu yıl da devam edecek diziler yüksek izlenme oranlarına ulaşmaya devam ederken yeni diziler de gelecek vaat ediyor. Yeni hafta itibariyle ekranlarda yeni diziler yayınlanmaya devam edecek. İşte önümüzdeki hafta yeni başlayacak diziler…

Güzel Aşklar Diyarı

Güzel Aşklar Diyarı, 23 Eylül’de ilk bölümü ile ekranlarda olacak. Kapadokya’da yaşanan bir başka hikaye olarak ekranlara gelecek dizide Mahsun Kırmızıgül imzası bulunuyor. Bölgenin en köklü ailesi Alaca’nın hikayesinin anlatılacağı dizide yeni gelinlerle birlikte değişen aile bağları anlatılacak. Kanal D’de yayınlanacak dizide Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Halil Ergün, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım gibi isimler rol alacak.

Karadut

23 Eylül’de başlayacak bir diğer dizi ise Karadut. Babasına söz veren ve bu nedenle kişisel gelişim uzmanlığını bırakarak ev kadını olan Zuhal’ın hayatına odaklanan dizi dram türünde. ATV’de yayınlanacak dizide; İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Selin Türkmen, Rami Narin, Nursel Köse rol alıyor.

Yeni hafta itibariyle ekranlara 2 yeni dizi merhaba diyecek. Bir sonraki hafta yayına başlayacak yeni dizilerle birlikte reyting yarışı kızışacak.