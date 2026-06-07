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Memur Zammı Temmuz 2026! Öğretmen, Polis, Doktor ve Hemşire Maaşı Belli Oldu!

Geçtiğimiz günlerde TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayında memur maaşlarına ne kadar zam geleceği ise merak konusu oldu. İlk beş aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle beraber memur maaşına ilişkin yeni hesaplamalar gündeme geldi.

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Eklenme 07.06.2026 - 16:15
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Haziran tarihinde mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından 2026 yılının ilk beş aylık kümülatif enflasyon verileri de kesinleşmiş oldu. Bu kapsamda milyonlarca memur emeklinin yanı sıra memurlar da temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yaklaşık yüzde 18 oranında zam gelmesi beklenirken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla beraber yüzde 14’e yakın zam geleceği düşünülüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ZAMLANIYOR

TÜİK’in açıkladığı beş aylık kümülatif enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşının 65 bin liraya yaklaşması beklenirken, en düşük memur emekli maaşının ise 29 bin lira olacağı düşünülüyor.

TÜİK’in önümüzdeki ay haziran ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından ortalama öğretmen maaşının 84 bin 873 liraya, başkomiser maaşının 103 bin 203 liraya, polis memuru maaşının 94 bin 415 liraya çıkacağı düşünülürken, uzman doktorların maaşının 174 bin 013 liraya, hemşirelerin maaşının 86.194 liraya, mühendislerin maaşının ise 111.297 liraya tırmanması bekleniyor. Aynı zamanda teknisyenlerin 77 bin 355 lira, profesörlerin 156 bin 271 lira, araştırma görevlilerinin ise 104 bin 794 lira alacağı düşünülüyor.

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