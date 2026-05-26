Fenerbahçe Başkan Adayı Safi ile Görüşen Paolo Maldini İlk Kez Konuştu!

İtalyan futbolunun efsanevi isimlerinden biri olan Maldini, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Safi’nin başkan seçilmesi halinde Maldini’nin takım yapılanmasında görev alabileceği öne sürüldü.

Eklenme 26.05.2026 - 10:14
Güncellenme 26.05.2026 - 10:14
Hakan Safi ile İstanbul’da bir araya gelen Paolo Maldini, Fenerbahçe’ye yönelik yapılan görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde Fenerbahçe’de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, başkan adaylarından Hakan Safi’nin, başkan olması halinde takıma kazandırmayı planladığı isimlerle temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile görüşen Hakan Safi’nin toplantıya ilişkin görüntüleri ortaya çıkarken, Maldini de görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“MİLAN’LA BENZER YÖNLERİ BULUNUYOR”

Paolo Maldini açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hakan Safi ile yakın arkadaşız. Kendisiyle sürekli futbol üzerine konuşuyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Futbol dünyasında herkes benim ve üç kuşaktır ailemin Milan ile olan bağını biliyor. Hakan Bey, Milan tarihinde üstlendiğim rolden ve son dönemde kulüpte gerçekleştirdiğim çalışmalardan etkilenmiş. Kendisi, bazı tecrübeli isimlerle yaptığı gibi Fenerbahçe ve kafasındaki futbol planlamasına yönelik fikir alışverişinde bulunuyor.”

Sabah gazetesinin, “Fenerbahçe’yi ve Süper Lig’i ne kadar tanıyorsunuz?” sorusuna da yanıt veren Maldini, “Oyunculuk dönemimde Fenerbahçe’ye karşı forma giymiştim. O dönemden beri kulübü tanıyorum. Fenerbahçe köklü bir camia ve Milan ile benzer yönleri bulunuyor. Taraftarları oldukça tutkulu.

SAĞLAM BİR OMURGA OLUŞTURULMALI”

Hakan Bey de bana taraftarların futbol konusundaki beklentilerini anlattı. Baskın ve hücum ağırlıklı bir oyun izlemek istediklerinin farkındayım. Hakan Bey ile yaptığımız görüşmenin ardından, doğru projeleri oluşturabilmek adına Fenerbahçe’yi daha yakından takip etmeye başladım.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için doğru modelin ne olduğuna ilişkin de konuşan Maldini, “Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve uzun süredir şampiyonluk hasreti yaşıyor. Biz de Milan’da benzer bir süreç yaşamıştık. Öncelikle kadroyu farklı bir seviyeye taşımak gerekiyor. Bunu Hakan Bey’e de anlattım. Bir yıl içinde şampiyon olacak bir kadro kurulurken, aynı zamanda sağlam bir omurga oluşturulmalı ve sürdürülebilir başarı hedeflenmeli. Hakan Bey, sarı-lacivertli kulüp için kararlı adımlar atmaya hazır. Bu da camia açısından çok önemli.” dedi.

