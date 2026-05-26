Teşkilat Dizisinde Sezon Finali Detayları Ortaya Çıktı: 3 Oyuncuya Veda

Teşkilat Dizisinde Sezon Finali Detayları Ortaya Çıktı: 3 Oyuncuya Veda

Teşkilat dizisinin sezon finaline ilişkin ortaya atılan iddialara göre üç oyuncunun projeye veda edeceği ve yeni sezonun hikâye yapısında önemli değişiklikler yaşanacağı konuşuluyor.

Eklenme 26.05.2026 - 09:44
TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” dizisi, 6. sezon finaline yaklaşırken 184. bölümüyle birlikte dikkat çeken gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. 7 Haziran 2026’da sezon finali yapması beklenen yapımda, hikâyenin merkezinde yer alan bazı karakterlerle yolların ayrılacağı iddiaları gündeme geldi.

Final bölümünde yer alacak olayların ardından üç oyuncunun projeye veda edeceği konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre Rabia Soytürk, Erkan Bektaş ve Serhat Tulumluer’in diziden ayrılacağı iddia edilen isimler arasında bulunduğu belirtiliyor. Bu ayrılıkların, senaryonun gidişatında önemli değişikliklere yol açacağı ifade ediliyor.

Sezon finalinde düğün temalı bir sahnenin yer alacağı, ancak bu sahnenin aynı zamanda hikâyede kritik kırılmaların yaşanacağı bir sürecin başlangıcı olacağı konuşuluyor.

Dizinin sevilen karakterleri Korkut ve Bahar’ın hikâyesinin ise yeni sezonda da devam edeceği, Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman’ın canlandırdığı bu karakterlerin kadroda yer almaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

