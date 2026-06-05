Meteoroloji Uyardı: 7-8 Haziran Hafta Sonunda Yağışlar Etkisini Sürdürecek

Türkiye’de 7-8 Haziran 2026 hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminleri, ülke genelinde bölgelere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Meteorolojik değerlendirmelere göre iç ve batı kesimlerde yerel sağanak yağışlar etkili olurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcak ve kuru hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Türkiye Genelinde Hafta Sonu Hava Görünümü

Hafta sonu boyunca özellikle öğle saatlerinin ardından bazı iç bölgelerde kısa süreli ve yerel yağış geçişleri öne çıkıyor. Batı bölgelerinde parçalı bulutlu hava hâkim olurken, doğu kesimlerde yağışların yer yer etkisini artırabileceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise yüksek sıcaklık değerleriyle dikkat çekiyor.

Bölgelere Göre 7-8 Haziran 2026 Hava Durumu

Bölge Hava Durumu Sıcaklık Aralığı Genel Durum Marmara Parçalı bulutlu 30-32°C Yağış ihtimali düşük, kısa süreli bulut geçişleri İç Anadolu Yerel gök gürültülü sağanak 28-31°C Öğleden sonra kısa süreli yağışlar Ege Parçalı ve az bulutlu 30°C ve üzeri İç kesimlerde yerel yağış ihtimali Akdeniz Az bulutlu, yer yer yağışlı Mevsim normallerinin üzerinde İç kesimlerde kısa süreli sağanaklar Karadeniz Parçalı bulutlu Değişken İç bölgelerde yerel yağış geçişleri Doğu Anadolu Yer yer sağanak yağışlı Değişken Yüksek kesimlerde daha etkili yağış Güneydoğu Anadolu Açık ve sıcak 32-35°C Sıcak hava etkisini sürdürüyor

Bölgesel Değerlendirme

Marmara Bölgesi’nde hafta sonu genel olarak sakin bir hava beklenirken, sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkabileceği öngörülüyor. İç Anadolu Bölgesi’nde ise özellikle öğleden sonra saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyı kesimlerde daha stabil bir hava yapısı dikkat çekerken, iç kesimlerde yerel yağış geçişleri olasılığı bulunuyor. Karadeniz Bölgesi’nde ise yağışların daha çok iç alanlarda etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde değişken hava koşulları öne çıkarken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.