Meteoroloji’den 10 Haziran Uyarısı: Sağanak Yağış ve Sıcak Hava Etkili Olacak

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10 Haziran 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava koşulları bölgelere göre değişkenlik göstermekte ve birçok şehirde yerel sağanak yağış beklenmektedir.

tarafından yayımlanan 10 Haziran 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava koşulları bölgelere göre değişkenlik göstermekte ve birçok şehirde yerel sağanak yağış beklenmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nde sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkması öngörülmekte, ayrıca Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Aydın için yüksek sıcaklık uyarısı yapılmaktadır.

'nde sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkması öngörülmekte, ayrıca ve için yüksek sıcaklık uyarısı yapılmaktadır. Hafta sonu için tahminlere göre, İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağışların etkili olması beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde hava koşulları bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Birçok şehirde yerel sağanak yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Raporda özellikle İstanbul’un da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde hafta sonuna doğru yağışlı havanın etkisini artırabileceği belirtildi. Ayrıca Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Aydın için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

Bölgelere Göre 10 Haziran 2026 Hava Durumu

Bölge Hava Durumu Öne Çıkan Şehirler Marmara Parçalı ve az bulutlu İstanbul 28°C, Bursa 31°C Ege Yer yer sağanak yağışlı Afyon 25°C, Denizli 33°C Akdeniz İç kesimlerde sağanak yağış Antalya 27°C, Adana 31°C İç Anadolu Yerel sağanak yağışlı Ankara 27°C, Konya 26°C Karadeniz İç kesimlerde yağışlı Trabzon 23°C, Rize 25°C Doğu Anadolu Kuzey kesimlerde yağışlı Erzurum 23°C, Van 25°C Güneydoğu Anadolu Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır 36°C, Şanlıurfa 36°C

Meteorolojik değerlendirmelere göre bazı illerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Aydın’da termometrelerin 36 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

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Hafta Sonu Yağış Beklentisi

Raporda ayrıca hafta sonuna ilişkin tahminlere de yer verildi. Buna göre cumartesi günü itibarıyla İstanbul dahil olmak üzere birçok şehirde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.