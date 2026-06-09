Meteoroloji’den Çifte Uyarı: Bazı Bölgelerde Sağanak, Bazı Kentlerde 38 Dereceye Kadar Sıcaklık Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava koşulları bölgesel farklılıklar gösterecek. Ülkenin bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenirken, özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani yağışların görülebileceği bölgelerde vatandaşların dikkatli olmasını isterken, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı illerde ise günün en sıcak saatlerinde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Öğle Saatlerinden Sonra Yerel Sağanak Geçişleri Bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre öğleden sonra Trakya çevresi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilecek.

Yağış beklenen iller arasında Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Karaman, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Van ve Bitlis yer alıyor. Ayrıca Ankara’nın kuzey ve doğu ilçelerinde de kısa süreli yağış geçişleri öngörülüyor.

Yetkililer, yerel olarak kuvvetlenebilecek yağışlar nedeniyle su baskını, ani sel ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

Ege ve Güneydoğu Anadolu’da Sıcaklıklar Yükselecek

Yurdun batı ve güneydoğu kesimlerinde ise sıcak hava etkisini artıracak. MGM tahminlerine göre İzmir, Manisa, Kilis, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’da hava sıcaklığının 35 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Adıyaman ve Batman’da sıcaklıkların 36 dereceye, Şanlıurfa’da ise 37 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklık değerlerinden birinin Muğla’da ölçülmesi ve termometrelerin 38 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin gün içerisinde sıcaklığın en yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde açık alanlarda uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerde sıvı tüketiminin artırılması ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmaması tavsiye ediliyor.