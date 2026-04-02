Michelin’in Yeni Lastikleri Elektrikli Araç Menzilini Artıracak!

Dünyaca ünlü lastik markası Michelin’in Primacy 5 Energy ve Pilot Sport 5 Energy tanıtımı yapıldı. Michelin’in yeni lastikleri elektrikli araçlarda menzili yüzde 10’a kadar artabilir.

Son zamanlarda yıldızı daha da parlayan elektrikli otomobillerde verimlilik en kritik unsurların başında geliyor. Daha uzun menzilin daha az şarj anlamına gelmesinden dolayı üreticiler, aerodinamik geliştirmelere odaklanırken, lastiklerin rolü de giderek önemini gösteriyor. Fransız üretici, bu alanda önemli bir adım attı ve elektrikli araçlara özel geliştirdiği yeni lastiklerin tanıtımını yaptı.

Michelin Primacy 5 Energy ve Michelin Pilot Sport 5 Energy adlı iki yeni yaz lastiği tanıtıldı. Lastikler, farklı ebat seçenekleri ile sunulacak.

Michelin Yeni Lastiklerle Menzilde Artış Sağladı!

Yuvarlanma direncinde A sınıfı derecelendirmeye sahip olan Primacy 5 Energy, elektrikli araçlarda menzili yüzde 10’a kadar yükseltebiliyor. Bu da 70 km’ye yakın ekstra sürüş sağlıyor. İçten yanmalı motorlu araçlarda ise yakıt tüketimini yüzde 6’ya kadar indirebiliyor.

Dayanıklılık testlerinde Volkswagen ID.3 üzerinde test edilen lastik; Goodyear, Bridgestone, Pirelli ve Continental gibi rakiplerini geride bıraktı. Lastik, 16 ila 19 inç arasında 33 farklı ölçüyle sunuluyor.

Pilot Spot 5 Energy Sportif Sürüşler İçin Çok Uygun!

Daha sportif sürüş isteyen kişiler için geliştirilen Michelin Pilot Sport 5 Energy ise verimlilik ve performansı bir arada sunuyor. Omuz kısmında kullanılan yeni “Energy Passive” bileşeniyle yuvarlanma direnci düşürülüyor. Mercedes-AMG’nin rekor kıran GTXX Concept modelinde de bu lastik kullanıldı.

Tesla Model Y üzerinde gerçekleştirilen testlerde Pilot Sport 5 Energy, Pirelli ve Hankook gibi rakiplerine oranla hem ıslak hem kuru zeminde daha iyi fren performansı ve daha uzun ömür sunuyor.