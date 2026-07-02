MTV ödemelerinde banka kampanya ve taksitleri belli oldu

Türkiye genelindeki milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Yasal cezalarla ve gecikme ücretleriyle karşılaşmaması adına ödemelerini en geç 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yapması gerekiyor. her ödeme dönemi öncesinde olduğu gibi bu dönemde de bankaların MTV kampanyaları ve MTV taksit sayıları belli oldu.
İşte MTV kampanyaları
MTV ödemelerini taksit ya da banka kampanyaları ile daha cazip bir şekilde yapmak isteyenler için
- Enpara: Ödeme tek çekim olarak yapıldıktan sonra sistem üzerinden 6 taksit yapılabiliyor.
- TEB: Doğrudan 4 taksit yapılabiliyor.
- Ziraat Bankası: Üst sınır olmaksızın 4 taksit yapılabiliyor.
- Diğer bankaların büyük bir bölümü ise bu dönemde standart olarak 3 taksit uygulamasını sürdürüyor.