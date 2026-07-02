MTV ödemelerinde banka kampanya ve taksitleri belli oldu

Türkiye genelindeki milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Yasal cezalarla ve gecikme ücretleriyle karşılaşmaması adına ödemelerini en geç 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yapması gerekiyor. her ödeme dönemi öncesinde olduğu gibi bu dönemde de bankaların MTV kampanyaları ve MTV taksit sayıları belli oldu.

İşte MTV kampanyaları

MTV ödemelerini taksit ya da banka kampanyaları ile daha cazip bir şekilde yapmak isteyenler için