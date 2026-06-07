Mükremin Gezgin’in Instagram Hesabına Erişim Engeli Getirildi!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mükremin Gezgin, bir süre tutuklu kalmasının ardından tahliye edilmişti. Gezgin’in Instagram hesabına erişim engeli getirildiği öğrenilirken, kararın meta tarafından uygulanması halinde hesabının kapatılacağı öğrenildi.

GEZGİN’İN AVUKATINDAN TAHLİYE AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınan ve 4 aydır tutuklu olan sosyal medya fenomeni Mükrimin Gezgin, iki gün önce tahliye edilmişti. Gezgin için adalet yerini buldu ifadelerini kullanan avukatı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Müvekkilimiz Mükremin Gezgin’e yönelik gerçekleştirdiğimiz hukuki süreç neticesinde tahliye kararı verilmiştir. Adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyuyor, müvekkilime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Süreci bundan sonraki aşamalarında hukuki çerçevede titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.”

DİLAN POLAT’IN DA INSTAGRAM HESABI KAPATILDI

Öte yandan, önceki günlerde sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmesine ilişkin mahkemeden karar çıkmış ve bugün Meta’nın kararı uygulamasıyla beraber Polat’ın hesabı kapatılmıştı.

Benzer bir sürecin Mükremin Gezgin’le ilgili olarak da gerçekleşmesi ve önümüzdeki günlerde Gezgin’in Instagram hesabının kapatılması bekleniyor.