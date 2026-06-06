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Okullar Ne Zaman Kapanacak 2026? Karne Günü ve Yaz Tatili Tarihi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi belli oldu.

Eklenme 06.06.2026 - 14:02
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takviminde okul kapanış tarihini duyurdu. Buna göre Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

Eğitim döneminin son haftalarına girilirken öğrenciler ve veliler de yaz tatili planlarını şekillendirmeye başladı. Yıl içerisinde uygulanan ara tatiller ve yarıyıl tatilinin ardından eğitim faaliyetleri haziran ayının son haftasında tamamlanacak.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Sona Erecek?

MEB tarafından açıklanan resmi takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Aynı gün öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatili süreci başlayacak.

Karne Gününe Kaç Gün Kaldı?

4 Haziran 2026 tarihi esas alındığında, karne dağıtımının yapılacağı 26 Haziran 2026 Cuma gününe 22 gün bulunuyor.

Karne dağıtımının ardından öğrenciler uzun yaz tatiline çıkacak. 26 Haziran’da başlayacak yaz tatili, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yaklaşık üç aylık bir dinlenme dönemini kapsayacak.

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