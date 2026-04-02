Otomobillerde Manuel Vites Dönemi Sona Eriyor: 8 Marka Veda Etti!

Otomobil dünyasında manuel vitesli araçlar dönemi sona eriyor. 2026 yılında düz vitesli model sayısı giderek azalırken, dev markaların debriyaj pedalına veda etmesi ile bir devir kapanıyor.

Son 10 senede manuel vites seçeneği sunan model sayısı %66 oranında düştü, 2026 yılı itibarı ile 8 dev üretici bu seçeneği rafa kaldırdı . CarGurus, İngiltere merkezli araştırma yaptı.

Rapora göre, en popüler 30 üreticinin sunduğu toplam 292 modelden yalnızca 67’sinde manuel şanzıman seçeneği mevcut. Yani yeni otomobil pazarında bulunan modellerin %23’ünden daha azı üç pedallı sürüş deneyimi sunuyor. 2016’da pazarda 197 manuel model mevcuttu, bu sayı 2025 yılında 82’ye, 2026 senesinde ise 67’ye kadar düştü. Sadece otomatik vitesle satılan model sayısı 225’e çıktı.

İngiltere verilerine göre Honda ve Fiat da manuel vitesten vazgeçen markalar arasında yer alıyor.

Tüm yeni modelleri otomatik vitesli olan markalar şu şekilde:

Honda

Fiat (Yeni modellerde manuel vites kaldırıldı, ancak bazı pazarlarda hala devam ediyor)

Land Rover

Mercedes-Benz

Lexus

Tesla

MINI

Volvo

Türkiye’de Manuel Seçeneği Olan Markalar

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) resmi basın bültenine göre; 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin %94.6’sını otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 887.442 adet otomatik şanzımanlı otomobil satılırken, manuel şanzımanlı otomobil satışları ise 50.735 adet ile %5.4 payda kaldı.

2026 yılı itibarıyla hala manuel seçeneği olan modeller şu şekilde: