Paolo Maldini’den Kongre Sürprizi: Fenerbahçe’de Başkanlık Yarışını Safi ile İzledi!

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı sürerken, başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki kıyasıya rekabet dikkat çekiyor. Bu kapsamda, her iki aday da iddialı açıklamalarıyla gündeme gelirken, Hakan Safi kongreyi İtalya futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile birlikte takip etti.

Geçtiğimiz günlerde Maldini ile görüşme gerçekleştiren Safi’nin, başkan seçilmesi halinde İtalyan futbol adamını sarı-lacivertli kulüpte görev alması için değerlendireceği öne sürülmüştü.

DANIŞMAN OLACAK

Maldini ve Safi, kongrede uzun süre yan yana oturarak sohbet ederken, sarı-lacivertli kulübün bazı üyelerinin de Maldini lehine tezahüratlarda bulunduğu görüldü.

Safi’nin başkan olması halinde Paolo Maldini’yi danışman olarak görevlendirmesinin beklendiği ifade edildi.

“TARİHİN EN İYİ KADROSUNU KURACAĞIM”

Öte yandan, genel kurulda konuşan Hakan Safi, başkan seçilmesi halinde takımı şampiyon yapmak için yoğun bir çalışma yürüteceklerini belirtti. Safi, iki yöneticinin Londra’da hazır beklediğini, Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaştıklarını öne sürerek, kulüp tarihinin en güçlü kadrolarından birini kuracaklarını ve bu sayede ilk sezonlarında şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

Başkanlık yarışının yarın sona ermesi beklenirken, gerçekleştirilecek oy sayımının ardından Fenerbahçe’nin yeni başkanının belli olması öngörülüyor.