TFF Yeni Sezonda Görev Yapacak Hakemleri Açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, futbolda 2026-2027 sezonunda görev alacak üst klasman ve VAR hakemlerini duyururken, hakemlerin listeleri paylaşıldı. Buna göre, üst klasman hakemleri, üst klasman yardımcı hakemleri, klasman hakemleri, klasman yardımcı hakemleri, VAR hakemleri ve üst klasman gözlemci listeleri tek tek paylaşıldı.
TFF’nin resmi internet sitesindeki listeye bakıldığında, üst klasman hakemleriyle VAR hakemleri şu şekilde oluştu:
Üst klasman
Zorbay Küçük
Doğukan Yıldırım
Kadir Sağlam
Burak Olcar
Burak Pakkan
Burak Demirkıran
Alper Akarsu
Gürcan Hasova
Emre Kaan Çalışkan
Burak Kamalak
Batuhan Kolak
Ömer Faruk Turtay
İbrahim Güner
Kaan Kara
Adnan Deniz Kayatepe
Oğuzhan Çakır
Cihan Aydın
Birkan Altındaş
Ali Şansalan
Ümit Öztürk
Turgut Doman
Ali Yılmaz
Çağdaş Altay
İlker Yasin Avcı
Ömer Tolga Güldibi
Abdullah Buğra Taşkınsoy
Ozan Ergün
Mehmet Türkmen
Süleyman Bahadır
Melih Aldemir
Oğuzhan Gökçen
Emrullah Baydar
Halil Umut Meler
Yiğit Arslan
Davut Dakul Çelik
Direnç Tonusluoğlu
Berkay Erdemir
Reşat Onur Coşkunses
Fatih Tokail
Ayberk Demirbaş
Muhammet Alperen Çopur
Mustafa Hakan Belder
Raşit Yorgancılar
Oğuzhan Aksu
Hakan Ülker
Emre Kargın
Muhammet Ali Metoğlu
Yücel Büyük
Atilla Karaoğlan
Erdem Mertoğlu
Yusuf Adnan Kendirciler
Ömer Faruk Gültekin
Yusuf Ziya Gündüz
Yasin Kol
Alpaslan Şen
VAR
Özer Özden
Efe Tanrıverdi
Sarper Barış Saka
Erkan Engin
Özgür Yankaya
Volkan Bayarslan
Onur Özütoprak
Ferhan Kestanlıoğlu
Melis Özçiğdem
Eren Özyemişcioğlu
Bülent Birincioğlu
Bilal Köseoğlu
Sinan Dereci
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