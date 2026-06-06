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TFF Yeni Sezonda Görev Yapacak Hakemleri Açıkladı!

TFF Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda görev alacak üst klasman ve VAR hakemlerini kamuoyuyla paylaştı.

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Eklenme 06.06.2026 - 15:17
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, futbolda 2026-2027 sezonunda görev alacak üst klasman ve VAR hakemlerini duyururken, hakemlerin listeleri paylaşıldı. Buna göre, üst klasman hakemleri, üst klasman yardımcı hakemleri, klasman hakemleri, klasman yardımcı hakemleri, VAR hakemleri ve üst klasman gözlemci listeleri tek tek paylaşıldı. 

TFF’nin resmi internet sitesindeki listeye bakıldığında, üst klasman hakemleriyle VAR hakemleri şu şekilde oluştu:

Üst klasman

Zorbay Küçük

Doğukan Yıldırım

Kadir Sağlam

Burak Olcar

Burak Pakkan

Burak Demirkıran

Alper Akarsu

Gürcan Hasova

Emre Kaan Çalışkan

Burak Kamalak

Batuhan Kolak

Ömer Faruk Turtay

İbrahim Güner

Kaan Kara

Adnan Deniz Kayatepe

Oğuzhan Çakır

Cihan Aydın

Birkan Altındaş

Ali Şansalan

Ümit Öztürk

Turgut Doman

Ali Yılmaz

Çağdaş Altay

İlker Yasin Avcı

Ömer Tolga Güldibi

Abdullah Buğra Taşkınsoy

Ozan Ergün

Mehmet Türkmen

Süleyman Bahadır

Melih Aldemir

Oğuzhan Gökçen

Emrullah Baydar

Halil Umut Meler

Yiğit Arslan

Davut Dakul Çelik

Direnç Tonusluoğlu

Berkay Erdemir

Reşat Onur Coşkunses

Fatih Tokail

Ayberk Demirbaş

Muhammet Alperen Çopur

Mustafa Hakan Belder

Raşit Yorgancılar

Oğuzhan Aksu

Hakan Ülker

Emre Kargın

Muhammet Ali Metoğlu

Yücel Büyük

Atilla Karaoğlan

Erdem Mertoğlu

Yusuf Adnan Kendirciler

Ömer Faruk Gültekin

Yusuf Ziya Gündüz

Yasin Kol

Alpaslan Şen

VAR

Özer Özden

Efe Tanrıverdi

Sarper Barış Saka

Erkan Engin

Özgür Yankaya

Volkan Bayarslan

Onur Özütoprak

Ferhan Kestanlıoğlu

Melis Özçiğdem

Eren Özyemişcioğlu

Bülent Birincioğlu

Bilal Köseoğlu

Sinan Dereci

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