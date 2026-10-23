Kripto soruşturmasında 23 gözaltı kararı: 467 hesaba bloke konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PAYMIX 5 soruşturması çerçevesinde 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği belirlenen 13 araç, 10 ev ve 6 gayrimenkule el konulurken, soruşturma kapsamında 467 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

Başsavcılık tarafından konuya yönelik yapılan açıklamada, bahis oynayan şahısların yatırım ve para çekme tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının incelendiği belirtildi.

OYUNCULAR KATEGORİLERE AYRILMIŞ

Oyuncuların “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” gibi kategorilere ayrıldığının tespit edildiği belirtilirken, bu şahıslara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve ücretsiz oyun haklarının da müşteri temelinde kaydedildiği vurgulandı.

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OYUNCULARI TEKRAR SİSTEME ÇEKMEYE ÇALIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Soruşturmada, uzun bir zamandır işlem yapmayan şahısları tekrar sisteme yönlendirmek için özel kampanyaların oluşturulduğu, yüksek tutarlarda para yatıranlar için ise ayrı tekliflerin sunulduğu iddia edildi. Şüphelilerin telefon ve canlı destek kanalları vasıtasıyla oyun oynayan kişilerle iletişime geçtiği, bonus ve kampanya teklifleriyle tekrar para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını sağlamak amacıyla bu kişileri sisteme çekmeye çalıştıkları aktarıldı.

6 İLDE OPERASYON

Soruşturma çerçevesinde tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için bugün operasyon düzenlenirken İstanbul merkezli operasyonda Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; PAYMIX 5 soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının ayrıntılı listelerde tutulduğu, oyuncuların “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” gibi gruplara ayrıldığı; bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve ücretsiz oyun hakkı tekliflerinin müşteri bazında kaydedildiği ve uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanya listeleri ile yüksek tutarda yatırım yapan oyuncular için hazırlanan özel teklifler yer aldığı tespit edilmiştir.

Şüphelilerin, oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürüttükleri belirlenmiştir. Bu kapsamda, tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 23.10.2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun illerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri uygulanmış ve suçtan elde edildiği tespit edilen (13) adet araç, (10) adet konut, (6) tarla/bahçeye el konulmuş ve (467) adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulanmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”