Sıfır Araç Satışlarında Son Durum Belli Oldu! İşte Mart Ayı Rakamları

Ülkemizde sıfır araç satışlarında Mart ayında azalma olduğu görüldü. Peki Mart’ta ne kadar sıfır araç satıldı? İşte detaylar…

Martta otomobil ve hafif ticari araç satışları düşüş gösterdi ve SUV modeller pazarın lideri olmayı sürdürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından Türkiye otomotiv pazarına yönelik mart ayı verileri yayımlandı. Duyurulan rakamlara göre, 2026’nın ilk üç ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı önceki senenin aynı dönemine oranla %3,94 oranında düşerek 265 bin 398 adet seviyesinde açıklandı.

Otomobil satışları aynı dönemde %5,86 azalışla 210 bin 688 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise %4,23 artışla 54 bin 710 adet olarak açıklandı.

Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Satışlar Azaldı!

Mart ayına özel verilere bakıldığında ise daralmanın daha belirgin olduğu ortaya çıktı. 2026 yılının Mart ayında toplam pazar, geçtiğimiz senenin ayına oranla %12,75 azalarak 101 bin 997 adede düştü. Otomobil satışları bu dönemde %13,04 düşüşle 79 bin 857 adet olurken, hafif ticari araç satışları da %11,69 düşerek 22 bin 140 adet olarak duyuruldu.

Diğer taraftan, mevcut düşüşe rağmen pazarın uzun vadeli ortalamaların üzerinde seyrettiği aktarıldı. Toplam pazar, son 10 senenin mart ayı ortalamalarına göre %23,8 arttı. Bu artış oranı otomobilde %24,3, hafif ticari araç tarafında ise %22,2 olarak hesap edildi.

En Çok Hangi Segmentte Araç Satıldı?

Segment bazında incelendiğinde, düşük vergi dilimindeki A, B ve C segmenti araçlar pazarın büyük bölümünü meydana getirdi. Bu segmentler toplam satışların %85’ini oluşturdu. En yüksek payı %54,4 ile C segmenti alırken, B segmenti %30,5 paya sahip oldu.

Gövde tiplerine göre tercihlerine bakıldığında ise SUV modeller açık ara dikkat çekti. %62,8 pazar payı ve 132 bin 380 adet satışla ilk sırada bulunan SUV’ları, %20,5 payla sedan ve %16,4 payla hatchback modeller izledi.